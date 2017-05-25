PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yapmış olduğu toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:



"Kayserispor Kulübü'nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe'nin 22.05.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan saatli kale arkası D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Mersin İdmanyurdu Kulübü'nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güne kale arkası alt E1, kapalı tribün VIP alt G1 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Mersin İdmanyurdu Kulübü taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Adana Demirspor Kulübü antrenörü Ahmet Cingöz'ün 20.05.2017 tarihinde oynanan Mersin İdmanyurdu -

Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü tercümanı Mustafa Çiçekay'ın rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü görevlisi Hüseyin Dora'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



Samsunspor Kulübü'nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Samsunspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 33 bin 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Samsunspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 42 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Samsunspor Kulübü'nün, tel örgülere seyircilerin görüşünü engelleyici pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Bandırmaspor Kulübü'nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Samsunspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü sporcusu Sertaç Çam'ın ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 6 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Sivasspor Kulübü'nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı üst C,D, kapalı alt F,G, güney alt C, D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir triün A,B,C ve kuzey üst tribün A,B,C,D bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına,



Göztepe'nin 20.05.2017 tarihinde oynanan Denizlispor - Göztepe TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Gaziantep BŞB Kulübünün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantep BŞB - Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, stadyumda daha iyi seyir kalitesine sahip diğer tribünler için belirlenen bilet fiyatına oranla fahiş fiyat uygulamasından dolayı takdiren 26 bin TL para ile cezalandırılmasına,



Şanlıurfaspor Kulübü'nün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor - Elazğıspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

