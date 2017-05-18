Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PFDK ceza yağdırdı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tribün kapatma cezaları verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tribün kapatma cezaları verdi.
PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası birçok kulübe para ve tribün kapatma cezası verdi. Kararlar şöyle:

"Bursaspor Kulübü'nün, 15.05.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney kale arkası 122,123,124,125,126,127,128, kuzey kale arkası 108,109,110, doğu üst 214,215,216,217 doğu alt 114,115,116,117 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın 15.05.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 105M, 106M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Beşiktaş'ın BEŞİKTAŞ taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 52 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir'in 13.05.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı üst C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Medipol Başakşehir taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Medipol Başakşehir'in yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Medipol Başakşehir'in akredite olmayan kişilerin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin 13.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta kale arkası açık okul E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Gaziantepspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın 14.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Çaykur Rizespor'un 12.05.2017 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir kapalı G tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Şanlıurfaspor Kulübü sporcusu Kağan Söylemezgiler'in 14.05.2017 tarihinde oynanan Manisaspor - Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi ve müsabaka hakemine yönelik ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Sivasspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı kuzey tribün alt A,B,C,D,E,F ve kapalı kuzey tribün üst A,B,C,D,E,F,G,H bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 28 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bandırmaspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Bandırmaspor - Mersin İdmanyurdu TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan yeni kapalı A,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü sporcusu Gökhan Karadeniz'in forma altına slogan içeren iç çamaşırı giymesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Eskişehirspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Gaziantep BŞB TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü'nün, müsabaka öncesi flaş röportaja teknik sorumlunun katılımı sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Göztepe'nin 14.05.2017 tarihinde oynanan Göztepe - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Göztepe - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Ümraniyespor Kulübü yöneticisi Evrahi Keleş'in 14.05.2017 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Altınordu antrenörü Arif Ufuk Kahraman'ın 14.05.2017 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Kamyonun devirdiği ağaç canından edecekti
PFDK ceza yağdırdı
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Bayram tatili İstanbul trafiğini kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam seferberliği yorumu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!
O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başladı!
O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başladı!
Trump ile Netanyahu arasında Ağlama Duvarı krizi
Trump ile Netanyahu arasında Ağlama Duvarı krizi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Kamyonun devirdiği ağaç canından edecekti
Kamyonun devirdiği ağaç canından edecekti
PFDK ceza yağdırdı
PFDK ceza yağdırdı
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Bayram tatili İstanbul trafiğini kilitledi
Bayram tatili İstanbul trafiğini kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam seferberliği yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam seferberliği yorumu
Lavrov: 'Ukrayna hükümeti radikal güçlerin etkisi altında'
Lavrov: 'Ukrayna hükümeti radikal güçlerin etkisi altında'
Telefonla yüksek sesle konuştu diye öldürdüler
Telefonla yüksek sesle konuştu diye öldürdüler
Yemen'de koalisyonun hava saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti
Yemen'de koalisyonun hava saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti
Başbakan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
Başbakan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
Günün özeti
Günün özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English