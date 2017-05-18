PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tribün kapatma cezaları verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tribün kapatma cezaları verdi.

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası birçok kulübe para ve tribün kapatma cezası verdi. Kararlar şöyle:



"Bursaspor Kulübü'nün, 15.05.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney kale arkası 122,123,124,125,126,127,128, kuzey kale arkası 108,109,110, doğu üst 214,215,216,217 doğu alt 114,115,116,117 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Beşiktaş'ın 15.05.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 105M, 106M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Beşiktaş'ın BEŞİKTAŞ taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 52 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Medipol Başakşehir'in 13.05.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı üst C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Medipol Başakşehir taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Medipol Başakşehir'in yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Medipol Başakşehir'in akredite olmayan kişilerin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe'nin 13.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta kale arkası açık okul E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Gaziantepspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Galatasaray'ın 14.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Çaykur Rizespor'un 12.05.2017 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir kapalı G tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Şanlıurfaspor Kulübü sporcusu Kağan Söylemezgiler'in 14.05.2017 tarihinde oynanan Manisaspor - Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi ve müsabaka hakemine yönelik ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Adana Demirspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Sivasspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı kuzey tribün alt A,B,C,D,E,F ve kapalı kuzey tribün üst A,B,C,D,E,F,G,H bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 28 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Bandırmaspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Bandırmaspor - Mersin İdmanyurdu TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan yeni kapalı A,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü sporcusu Gökhan Karadeniz'in forma altına slogan içeren iç çamaşırı giymesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Eskişehirspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Gaziantep BŞB TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü'nün, müsabaka öncesi flaş röportaja teknik sorumlunun katılımı sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe'nin 14.05.2017 tarihinde oynanan Göztepe - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Samsunspor Kulübü'nün, 14.05.2017 tarihinde oynanan Göztepe - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Ümraniyespor Kulübü yöneticisi Evrahi Keleş'in 14.05.2017 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Altınordu antrenörü Arif Ufuk Kahraman'ın 14.05.2017 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

