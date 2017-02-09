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PFDK, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
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PFDK, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve Siyah Beyazlı futbolcu Dusko Tosic ile ilgili kararlarını açıkladı. Toplamda 3 kişiye 8 maç ceza verildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi. Olaylı geçen derbi sonrasında Tosic 4 maç, Van Persie 3 maç ve Şenol Güneş 1 maç ceza aldı. Ayrıca siyah-beyazlılar gelecek sezon kupadaki ilk iç saha maçını seyircisiz oynayacak.

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PFDK'nın derbi hakkında verdiği cezalar şöyle;

“BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

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Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

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Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC‘in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC‘in, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

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Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 71.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ‘in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK‘ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle takdiren 4 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

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Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBİN VAN PERSIE‘nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.
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