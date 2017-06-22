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PETKİM'de anlaşmaya varıldı
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PETKİM'de anlaşmaya varıldı

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde PETKİM ile Petrol-İş Sendikası arasında uzunca bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci 4'üncü gününde neticelendirildi.

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde PETKİM ile Petrol-İş Sendikası arasında uzunca bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci 4'üncü gününde neticelendirildi.
Dün akşam saatlerinden, bugün saat 15,00'e kadar taraflar arasında anlaşma yapılamaması durumunda, Yüksek Hakem Kurulu'nun devreye girebileceğinin açıklamasının ardından, PETKİM Toplu İş Sözleşme görüşmeleri sabaha karşı 05.40'ta işverenin masadan çekilmesi ile sona erdi. PETKİM'e gelen Aliağa Şube yöneticileri işçilere görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bekleyiş sürerken gece vardiyasından bu yana değişim yapılmadı, diğer işçiler ise PETKİM içerisinde bulunan sendika temsilciliğinin önünden ayrılmadı.
Sabahın ilerleyen saatlerinde işverenden gelen görüşme talebi üzerine, sendika temsilcileri de son kez görüşmek üzere İzmir'e hareket etti. Görüşmeler neticesinde tarafların ana çerçevede anlaştığı, bazı teknik konu ve detaylar üzerine çalışıldığı bilgisi geldi. Sendika yöneticileri, fabrika içerisinde bekleyen işçilere anlaşma detayları ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Buna göre, anlaşmaya varılan maddeler şunlar olduğu bildirildi:
Yeni dönem Toplu İş Sözleşmemiz 01.01.2017 – 31.12.2019 dönemini içerecek şekilde 3 yıllık olarak imzalandı.
Ücretlerde 1. Yıl Birinci Altı Ay %6 (%4,73 enflasyon oranının üstüne 1,27 puan artı zam) ücret zammı ve 2006 yılı sonrasında işe giren işçilere bu ücret zammına ilave olarak 4 puan skala yakınlaştırma,
1. Yıl İkinci Altı Ay Enflasyon oranında zam,
2. Yıl Birinci Altı Ay Enflasyon oranında zam,
2. Yıl İkinci Altı Ay Enflasyon oranında zam,
3. Yıl Birinci Altı Ay Enflasyon oranının üzerine + 1,27 puan zam, 2006 yılı sonrasında işe giren işçilere 4 puan skala yakınlaştırma,
3. Yıl İkinci Altı Ay Enflasyon oranında zam, yapılması karara bağlandı.
Ayrıca, sosyal ödemeler ve vukua bağlı ödemelerde %15-%16 oranlarında artış oldu. Çalışanların Bayram Parası 275 TL'den 380 TL'ye yükseltildi
PETKİM Genel Müdürlüğü tarafından anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada "Biliyoruz ki, yeni dönem Toplu İş Sözleşmemiz, PETKİM çalışanlarından paydaşlarına kadar her kesim için huzurlu ve kazançlı bir çalışma döneminin devamı olacaktır. "PETKİM Benim" düşüncesiyle üreten ve bu güçle Türkiye'nin 20 büyük sanayi tesisinden birini oluşturan PETKİM ve PETKİM'lilerin ortak iradeyle imzaladığı bu sözleşmenin yeni yatırımlara açılan kapı olacağına yürekten inanıyoruz." denildi.
(Nimet Ergün /İHA)

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