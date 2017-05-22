Pet şişeden rakı çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, bir markete yaptıkları operasyonda 0.5 litrelik su şişelerinde kaçak rakı ile çok sayıda cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, bir markete yaptıkları operasyonda 0.5 litrelik su şişelerinde kaçak rakı ile çok sayıda cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde O.A.'ya ait markete operasyon düzenledi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda 0.5 litrelik pet su şişelerinde 44 adet kaçak rakı, 388 adet cinsel uyarıcı hap ve 70 adet cinsel uyarıcı jel ele geçirildi. Gözaltına alınan market sahibi O.A., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

