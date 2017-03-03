Peşmerge ve PKK Sincar'da çatışıyor

Irak'taki Kürt yönetiminin boşaltılmasını istediği bölgede Rojavalı Peşmergeler ile PKK'ya bağlı YBŞ arasında çatışma çıktı.

İLK ATEŞİ PKK AÇTI

Rudaw'ın haberine göre, çatışanlar Roj Peşmerge Birliği (Rojavalı Peşmergeler) ile PKK'ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ). İlk ateş, PKK'lılar tarafından açıldı.

Reuters haber ajansı, son dakika olarak duyurduğu gelişmeyi 'Kürtler kendi aralarında çatıştı' ifadesiyle sundu. İlk belirlemelere göre çatışmada bir PKK'lı öldü. İki taraftan da yaralılar var. Bölgede çatışma sona erse de zaman zaman silah sesleri duyuluyor.

Sincar ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesun bölgesi Irak-Suriye sınırında yer alıyor. Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.