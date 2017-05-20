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Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
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Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem

Erzincan'ın Işıkpınar ilçesi 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Ardından Marmaris'te ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 ayrı deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan'ın Işıkpınar köyü merkezli yerin 10 kilometre derinliğinde saat 14.05 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Erzincan Valiliği'nden depremle ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; “Merkeze bağlı Işıkpınar köyünde 4,1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamıştır. Yaşlı vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları üzerine ambulanslarımızda bir hareketlilik yaşanmıştır. Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimiz tespit çalışmalarına devam etmektedir" denildi

MARMARİS'TE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 14.06'da, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

MANİSA DA SALLANDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde merkez üssü Soğukyurt ve Kozluca Mahalleleri olan 4 ayrı deprem meydana geldi. Depremlerin ardından 30'dan fazla da artçı sarsıntı meydana geldiği öğrenildi. AFAD'tan edinilen bilgilere göre Merkez üssü Soğukyurt Mahallesi olan depremler saat 10.28'de 3.3 şiddetinde ve yerin 9 kilometre derinliğinde, saat 10.56'da 2.5 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde, 11.04'te 3.4 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde, merkez üssü Kozluca Mahallesi olan saat 10.34'te 2.3 büyüklüğünde ve yerin 21 kilometre derinliğinde 4 ayrı deprem meydana geldi. Depremler Soğukyurt ve Kozluca mahallelerinde kısa süreli panik yaşanmasına neden olurken depremlerde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yaşanan depremler komşu mahalleler olan Azıtepe, Osmaniye, Kestanederesi, Şahyar, Kurudere, Alkan, Piyadeler gibi mahaller ve Alaşehir merkezde de hissedildi.

Soğukyurt Mahallesi Muhtarı Yusuf Korkmaz, "Bu sabaha karşı başlayan sarsıntılar aralıksız sürüyor. Bugün en az 10 adet sarsıntı oldu ve devam ediyor. Köyümüzde geçmişte böyle bir sarsıntı yaşamıyorduk. Mahallemizde yaklaşık bir yıldır jeotermal enerji sondaj çalışmaları yapılıyor. Bunun etkisi olur mu bilemiyoruz, ama daha önce böyle depremler yaşamıyorduk" dedi. Öte yandan, AFAD'tan edinilen bilgilere göre bugün sabah saatlerinden itibaren Alaşehir'de küçük çaplı 30'dan fazla deprem ve artçı sarsıntı meydana geldiği öğrenildi.

KKTC DE SALLANDI

Öte yandan Kıbrıs'ın güney doğusunda Ay Napa açıklarında da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, KKTC'nin Gazimağusa bölgesinde de hissedildi. KKTC Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre, Alevkaya Deprem İstasyonu'ndan yaklaşık 67 kilometre uzaklıkta orta şiddette, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde kaydedilen depremin merkez üssünün adanın güney doğrusunda Ay Napa açıklarında ve yaklaşık 5 kilometre derinde olduğu saptandı.

ERZİNCAN'da bugün Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre bugün saat 14.05'de, merkez üssü merkeze bağlı Işıkpınar Köyü olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı. Erzincan'a 4 kilometre uzaklıkta ve kentin kuzeyinde bulunan Işıkpınar Köyünde ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.

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