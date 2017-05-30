Pes dedirten sorumsuzluk: Böyle anne baba görülmedi !

Hindistan'da çekilen bu görüntü, sorumsuzluğun bu kadarına da pes dedirtti.

Hindistan'da çekilen bu görüntü, sorumsuzluğun bu kadarına da pes dedirtti.

Görüntülerde bir çift ve 2 çocuğunun yolun karşısına geçme hazırlığı görülüyor. Bu sırada, annenin bihaber olduğu çocuk, bir anda yola fırlıyor ve hızla gelen bir otomobil de kendisine çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk yol kenarındaki su kanalına düşüyor.Sorumsuz anne babaysa kazayı bir müddet sonra fark ediyor. Çift hemen çocuğun yanına koşarken, diğer çocuk yolun karşı tarafında unutuluyor. Anne geri dönüp onu alıyor, yolun karşısına geçiriyor ama bu kez de orada tek başına bırakıyor.

Görüntüyü izleyenler, Hint anne babayı 'yılın en sorumsuz ebeveyni' seçti.

