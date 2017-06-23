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Pes artık, okul pansiyonunda uyuşturucu yetiştirdi
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Pes artık, okul pansiyonunda uyuşturucu yetiştirdi

Muş'un Malazgirt ilçesinde yatılı okula ait baraka ve çatısında esrar yetiştiren okul görevlisi gözaltına alındı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yatılı okula ait baraka ve çatısında esrar yetiştiren okul görevlisi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde satan, nakleden suç şebekelerine ve şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, 21 Haziran 2017 tarihinde Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Malazgirt ilçesi Danişmentgazi Eski Alay içerisinde bulunan Yusuf Ulaş İmam Hatip Lisesi Pansiyonuna ait barakanın içerisinde ve çatısında uyuşturucu ekimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yapılan aramalarda içime hazır halde 15 gram esrar maddesi, 86 kök hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiş olup, barakada yaşayan ve okulda görevli olan bir şahıs hakkında 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.
(Veysel Eşin/İHA)

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