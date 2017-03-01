Perinçek'ten TSK ve hükümete ezber bozan övgüler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türk ordusu, Fırat Kalkanı Harekatı ile ABD'nin koridoruna, Kürt koridoru denilen ABD koridoruna girdi ve orada Türk Silahlı Kuvvetleri, bu hükümetin de politikalarıyla PKK'yı, IŞİD'i ezen çok başarılı uygulamalara devam ediyor." dedi.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki Fırat Kalkanı harekatı konusunda hem hükümete hem de TSK'ya hakkını teslim etti.

TSK VE HÜKÜMETE SONUNA KADAR GÜVENİYORUM

PKK ve PYD ile mücadelede konusunda Türk ordusuna ve hükümetine sonuna kadar güvendiğini dile getiren Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'yı Türkiye'de etkisiz hale getirdiğini ve PKK'yı hendeklere gömdüğünü söyledi.

FETÖ DE EZİLDİ

Perinçek, PKK'nın temizlenmesiyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerine huzur geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

-"Şimdi bunlar hükümetin bilgisi dışında veya hükümetin katılmadığı olaylar değil. Hükümet, 24 Temmuz 2015'ten sonra Vatan Partisinin ısrarla dile getirdiği silahla PKK'yı etkisiz hale getirme uygulamasına girdi ve bunun devamı olarak FETÖ darbesi ezildi, bu aynı zamanda PKK'nın ezilmesidir.

TSK ABD'NIN KÜRT KORİDORU PLANINI BOZDU

Onun da devamı olarak 25 Ağustos 2016'da Türk ordusu Fırat Kalkanı Harekatı ile ABD'nin koridoruna, Kürt koridoru denilen ABD koridoruna girdi ve orada Türk Silahlı Kuvvetleri, bu hükümetin de politikalarıyla PKK'yı, IŞİD'i ezen çok başarılı uygulamalara devam ediyor.

-Ben buradan hiçbir hükümetin dönme şansının olmadığı kanısındayım. 'Kim gelirse gelsin Türkiye'nin başına, Amerika ve PKK ile anlaşılacak...' Buna imkan görmüyorum. O yüzden de bu Kürdistan bayrağının asılmasına da şaşırıyorum."

Doğu Perinçek 'Kürdistan bayrağına şaşırıyorum' sözlerini Mesud Barzani'nin Ankara ziyaretindeki sahne için söyledi. Mesut Barzani İle Başbakan Binali Yıldırım'ın görüşmeleri sırasında arka fonda Türk bayrağının yanı sıra Kürdistan bayrağı vardı. Resmi görüşmelerde masaya ya da arkaya konulan bayraklar Türkiye'nin tanıdğı ve temsilcilik bulundurduğu devletlere ait oluyor. Perinçek, Dışişleri Bakanlığı sitesinde IKBY'nin bulunmadığını söyledi.



