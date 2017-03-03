Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Perinçek: Kürdistan bayrağı Mehmetçiği sırtından vurmaktadır
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Perinçek: Kürdistan bayrağı Mehmetçiği sırtından vurmaktadır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara'da partisinin Genel Merkezi'nde IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Başkanı Mesut Barzani'nin Ankara ziyareti sırasında asılan bölgesel yönetim bayrağına sert tepki gösterdi. Perinçek 'Orada o bayrak, Mehmetçiği sırtından vurmaktadır' dedi.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetler'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatında üstlendiği görevi başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

'İŞBİRLİĞİ OLMADAN MALİYET YÜKSEK OLUYOR'

TSK'nın Menbiç'e ilerlerken bazı siyasi önlemlerin alınması gerektiğini savunan Perinçek, "Önemli siyasi yönelişler Türkiye'nin önünde durmaktadır. Bu da en başta Suriye ile dostluk ve dostluğun ötesinde askeri işbirliği, siyasi işbirliği ve tabii İran'la, Irak'la, Rusya ile işbirliği. Bu işbirlikleri olmadan maliyetler ne yazık ki yüksek oluyor. Onun için bu iş birliği Mehmetçiğin başarısı açısından, Türkiye'nin geleceği açısından artık yakıcı önem kazanmıştır. Hükümeti de ve Cumhurbaşkanını da dikkate davet ediyoruz" dedi.

'ABD ORADA BİR KÜRDİSTAN KURMAK İSTİYOR'

Perinçek Fırat Kalkanı Operasyonu'nun amacının da ABD'nin bölgedeki planlarını boşa çıkartmak olduğunu savundu.

Perinçek "Bugünkü haritada somut olan mesele ve Fırat Kalkanı Harekatıyla ulaşmak istediğimiz hedef, Amerika orada bir Kürdistan kurmak istiyor. Barzanistan'ı iki kez Irak'ı işgal ederek, 1,5 milyon kardeşimizi, Arabımızın, Kürdümüzün, Türkmenimizin kanlarını dökerek oraya bir Barzanistan kurmuş. Türk ordusu girdi ve orayı hançer gibi biçti. Suriye istikrarsızlaştırıldı ve iç savaş yoluyla da yüz binlerce Müslümanın kanı döküldü. İşte Kürdistan böyle Müslüman kanıyla kuruluyor. Somut hedefi Amerika'nın, orada o Kürdistan'ı kurmak. Kürdistan'ın yerel kurucusu da İsrail. Hem Kürdistan'ı destekliyor hem de PKK'yı destekliyor" ifadelerini kullandı.

'AKP YÖNETİMİNİN KÜRDİSTAN PLANI KONUSUNDA KAFASI KARIŞIK'

Perinçek Fırat Kalkanı Operasyonu sürerken IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin ziyaretinde bölgesel yönetimin bayrağının asılmasına da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Başbakan ile Barzani'nin buluşmasında arkaya asılan Kürdistan bayrağının anlamı ne? Neyin nesi o Kürdistan bayrağı? Kürdistan planını bozmak için Fırat Kalkanı Harekatı yapıyoruz, can veriyoruz. Türkiye'nin geleceği buna bağlı. Sonra da Ankara'ya Kürdistan bayrağını asıyoruz. 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' deniyor ya. Ya Fırat Kalkanı Harekatı doğru ya da Kürdistan bayrağı doğru, ikisinin birden doğru olması mümkün değil. Bu uygulama da gösteriyor ki AKP yönetiminin 'Kürdistan' planı konusunda kafası karışıktır. Bu kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi şarttır. 'Kürdistan' planını bozmak için çarpışan Mehmetçiğimizin moralini yükseltmek ve savaş yeteneğini güçlendirmek için 'Kürdistan' Bayrağının gönderden indirilmesi gerekiyor. AKP Hükümetine davetimiz şudur: 'Kürdistan' Bayrağı açılmasının yanlış olduğunu derhal Türk Milleti'ne açıklayınız."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Sıkıyönetim emri Genelkurmay'dan ve isimsiz geldi'
Borsa haftayı düşüşle tamamladı
'Tankın azameti halkın cesareti karşısında yerle yeksan oldu'
Bakan Arslan eline makas aldı, vatandaşın saçını kesti
Kılıçdaroğlu:Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz, hem konuşmayı yasaklarsınız
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
Aydın'da korkunç olay! 200 kişi tecavüz etti
Aydın'da korkunç olay! 200 kişi tecavüz etti
Milyonların beklediği haber! O süre uzatıldı
Milyonların beklediği haber! O süre uzatıldı
Kayserispor Fenerbahçe maçı geniş özeti
Kayserispor Fenerbahçe maçı geniş özeti
Kurtulmuş Almanya'ya resti çekti! Kabul edilemez
Kurtulmuş Almanya'ya resti çekti! Kabul edilemez
Skandalın ardından Alman Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı!
Skandalın ardından Alman Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Sıkıyönetim emri Genelkurmay'dan ve isimsiz geldi'
'Sıkıyönetim emri Genelkurmay'dan ve isimsiz geldi'
Borsa haftayı düşüşle tamamladı
Borsa haftayı düşüşle tamamladı
'Tankın azameti halkın cesareti karşısında yerle yeksan oldu'
'Tankın azameti halkın cesareti karşısında yerle yeksan oldu'
Bakan Arslan eline makas aldı, vatandaşın saçını kesti
Bakan Arslan eline makas aldı, vatandaşın saçını kesti
Kılıçdaroğlu:Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz, hem konuşmayı yasaklarsınız
Kılıçdaroğlu:Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz, hem konuşmayı yasaklarsınız
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
360 bin TL'lik hırsızlığa 5 gözaltı
360 bin TL'lik hırsızlığa 5 gözaltı
21 ilde FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
21 ilde FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
Fetullah Gülen'in avukatı tutuklandı
Fetullah Gülen'in avukatı tutuklandı
Başbakan Yıldırım'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
Başbakan Yıldırım'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
'Bu sistem asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra lazım'
'Bu sistem asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra lazım'
Başbakan Yıldırım: Cumhuriyet'e el uzatan karşısında bizi görür
Başbakan Yıldırım: Cumhuriyet'e el uzatan karşısında bizi görür

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English