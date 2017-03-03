Perinçek: Kürdistan bayrağı Mehmetçiği sırtından vurmaktadır

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetler'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatında üstlendiği görevi başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

'İŞBİRLİĞİ OLMADAN MALİYET YÜKSEK OLUYOR'

TSK'nın Menbiç'e ilerlerken bazı siyasi önlemlerin alınması gerektiğini savunan Perinçek, "Önemli siyasi yönelişler Türkiye'nin önünde durmaktadır. Bu da en başta Suriye ile dostluk ve dostluğun ötesinde askeri işbirliği, siyasi işbirliği ve tabii İran'la, Irak'la, Rusya ile işbirliği. Bu işbirlikleri olmadan maliyetler ne yazık ki yüksek oluyor. Onun için bu iş birliği Mehmetçiğin başarısı açısından, Türkiye'nin geleceği açısından artık yakıcı önem kazanmıştır. Hükümeti de ve Cumhurbaşkanını da dikkate davet ediyoruz" dedi.

'ABD ORADA BİR KÜRDİSTAN KURMAK İSTİYOR'

Perinçek Fırat Kalkanı Operasyonu'nun amacının da ABD'nin bölgedeki planlarını boşa çıkartmak olduğunu savundu.

Perinçek "Bugünkü haritada somut olan mesele ve Fırat Kalkanı Harekatıyla ulaşmak istediğimiz hedef, Amerika orada bir Kürdistan kurmak istiyor. Barzanistan'ı iki kez Irak'ı işgal ederek, 1,5 milyon kardeşimizi, Arabımızın, Kürdümüzün, Türkmenimizin kanlarını dökerek oraya bir Barzanistan kurmuş. Türk ordusu girdi ve orayı hançer gibi biçti. Suriye istikrarsızlaştırıldı ve iç savaş yoluyla da yüz binlerce Müslümanın kanı döküldü. İşte Kürdistan böyle Müslüman kanıyla kuruluyor. Somut hedefi Amerika'nın, orada o Kürdistan'ı kurmak. Kürdistan'ın yerel kurucusu da İsrail. Hem Kürdistan'ı destekliyor hem de PKK'yı destekliyor" ifadelerini kullandı.

'AKP YÖNETİMİNİN KÜRDİSTAN PLANI KONUSUNDA KAFASI KARIŞIK'

Perinçek Fırat Kalkanı Operasyonu sürerken IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin ziyaretinde bölgesel yönetimin bayrağının asılmasına da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Başbakan ile Barzani'nin buluşmasında arkaya asılan Kürdistan bayrağının anlamı ne? Neyin nesi o Kürdistan bayrağı? Kürdistan planını bozmak için Fırat Kalkanı Harekatı yapıyoruz, can veriyoruz. Türkiye'nin geleceği buna bağlı. Sonra da Ankara'ya Kürdistan bayrağını asıyoruz. 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' deniyor ya. Ya Fırat Kalkanı Harekatı doğru ya da Kürdistan bayrağı doğru, ikisinin birden doğru olması mümkün değil. Bu uygulama da gösteriyor ki AKP yönetiminin 'Kürdistan' planı konusunda kafası karışıktır. Bu kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi şarttır. 'Kürdistan' planını bozmak için çarpışan Mehmetçiğimizin moralini yükseltmek ve savaş yeteneğini güçlendirmek için 'Kürdistan' Bayrağının gönderden indirilmesi gerekiyor. AKP Hükümetine davetimiz şudur: 'Kürdistan' Bayrağı açılmasının yanlış olduğunu derhal Türk Milleti'ne açıklayınız."