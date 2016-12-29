29.12.2016 22:29 Perasovic: 'Madrid'e karşı zor bir mağlubiyet aldık'

Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, Real Madrid'e karşı çok zor bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, Real Madrid'e karşı çok zor bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.



Anadolu Efes, THY Euroelague'in 15. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'ie 80-78'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velemir Perasovic, "Bugün bizim için zor bir mağlubiyet oldu. Çünkü iyi bir takıma karşı oynadık. Ne zaman hata yapsak cezalandırdılar. Sportmenlik ve ofansif fauller çalındığı zaman maçın gidişatını değiştirdiler. Bu yüzden de maç bizim için kötü bir yola girdi. Son dakikalarda atışları kaçırdık ve maçı kazandılar" şeklinde konuştu.

