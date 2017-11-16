16.11.2017 23:21 Perasovic: 'Kötü bir mağlubiyet oldu'

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Panathinaikos karşılaşması sonrası maçın kendileri için zor olduğunu ve kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Panathinaikos karşılaşması sonrası maçın kendileri için zor olduğunu ve kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

THY Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes evinde Panathinaikos'a 81-82 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Bizim için zor bir maçtı, zor bir mağlubiyet oldu. Maç çok sert geçti. Panathinaikos kazanmayı hak etti ama biz kazansaydık biz de kazanmayı hak ediyor olacaktık. Maça kötü başladık ancak sonrasında oyunun sonuna kadar kontrolü elimize aldık. Ancak maçın sonlarında sayı yedik ve sayı bulamadık. Son hücumu kötü değerlendirdik ancak bunlar basketbolda olan şeyler" diye konuştu.



PANATHINAIKOS CEPHESİ

Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, Anadolu Efes maçının ardından kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

THY Euroleague'in 8. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Anadolu Efes'i 82- 81 etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, "Kazandığımız için çok mutluyuz. İyi basketbol oynayan iki takımın maçı oldu. Karşılaşmanın sonunda oyunun kontrolü bizdeydi. Zor bir mücadele oldu ama hücum ve savunmada iyiydik. Bu galibiyeti Atina'daki ailelere hediye ediyoruz. Nick Calathes adına mutluyum, çok çalışan ve koşan biri. Oyunun iki tarafında da elinden geleni yaptı maçın kilit oyuncusuydu. Kendisini tebrik ediyorum. Maç sonu mantalitemizi değiştirdik, daha çok ikili oyun oynadık, daha doğru işler yaptık ve sonunda galibiyeti aldık" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar /İHA)

