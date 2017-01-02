02.01.2017 22:01 Perasovic: 'Hakemler iki takım için de kötüydü'

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'yi tebrik etti ve hakemlerden şikayetçi oldu. Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'yi tebrik etti ve hakemlerden şikayetçi oldu.



Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında hakemlerden şikayetçi oldu. Fenerbahçe'yi galibiyetindan dolayı tebrik eden Perasovic, "Bugün iki Euroleague temsilcisi karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'yi kazandığı için tebrik ediyorum. Maçta öne geçeceğimiz fırsatlar yakaladık. Ancak bunları değerlendiremedik. Hakemler hakkında da konuşmak istiyorum. Bugün iki takım için de oldukça kötü kararlar verdiler. Kendi oyuncumu uyarıyorum ve bana teknik faul veriyorlar. Bu maç geride kaldı. Fenerbahçe'yi tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Maça ilk 5'te başlayan ancak çok etkisiz kalıp sonrasında süre alamayan Can Maxim Mutaf da maçın çok zor geçtiğini belirterek, "Zor bir maç oldu. Fenerbahçe saha avantajıyla kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum. Hafta içi Euroleague maçımız var ve ona konsantre olmak zorundayız" dedi.

