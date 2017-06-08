Perakende satış endeksleri açıklandı

Perakende satış hacmi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Perakende satış hacmi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Nisan ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) aynı seviyede kalırken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 arttı, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 3,2 artarken, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2,1, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0,3, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 2, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 1,7 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,6 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,1 arttı.



OTOMOTİV YAKITI SATIŞLARI YÜZDE 21 ARTTI

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 3, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 14, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 16,5 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 5,6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,2 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,7 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 21 arttı.

