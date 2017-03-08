Perakende satış endeksleri açıklandı

Perakende satış hacmi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Perakende satış hacmi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,5 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,2 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 3,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1,4, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 5,7, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,8 azalırken, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 4,4 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,9 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 3,1, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 9,7 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 5,7, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0,2, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 7,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,9 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18,9 arttı.

