Perakende fiyatlar arttı, toptan fiyatlar azaldı

İstanbul'da 2017 yılı Mayıs ayında perakende fiyatlar yüzde 0,31 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 0,26 azaldı.

İstanbul'da 2017 yılı Mayıs ayında perakende fiyatlar yüzde 0,31 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 0,26 azaldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 Mayıs ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8,55, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 9,02 oldu. Perakende fiyatlar 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,53, toptan fiyatlar ise yüzde 13,36 değişim gösterdi.



SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Mayıs 2017'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 6,47, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,29, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,04, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0,18, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,04 artış, gıda harcamalarında yüzde 0,74, konut harcamalarında yüzde 0,02 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda fiyat hareketi izlenmedi.

2017 Mayıs ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda; madenler grubunda yüzde 1,48, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,06, inşaat malzemelerinde yüzde 0,60, mensucat grubunda yüzde 0,58 artış; yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,76, kimyevi maddelerde yüzde 2,52, gıda maddeleri grubunda ise yüzde 1,04 azalış meydana geldi.

