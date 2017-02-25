Pepee Rusya ve Arabistan'da

Türkiye'nin milli çizgi film kahramanı Pepee'nin fikir annesi Ayşe Şule Bilgiç, Pepee'nin şu anda Rusya'da yayınlandığını, çok yakında da Arabistan'da yayınlanacağını söyledi.

Türkiye'nin milli çizgi film kahramanı Pepee'nin fikir annesi Ayşe Şule Bilgiç, Pepee'nin şu anda Rusya'da yayınlandığını, çok yakında da Arabistan'da yayınlanacağını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) KOBİ ve Girişimcilik Topluluğu tarafından Samsun'a davet edilen ünlü çizgi film kahramanı Pepee'nin annesi ve Düşyeri CEO'su Ayşe Şule Bilgiç, "Düşten Geleceğe Bir Girişim Hikâyesi" isimli söyleşi kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek Pepee'nin doğuş hikâyesini ve tecrübelerini paylaştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren KOBİ ve Girişimcilik Topluluğu Başkanı Adem Çopur yapmış oldukları etkinliklerden bahsederek OMÜ'de girişimciliğin öncüsü olmak istediklerini ve bu yönde bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Çopur, topluluğun "Hayali olmayanın geleceği olmaz" sloganına atıfta bulunup öğrencilere hitaben "Lütfen ama lütfen girişimciliğe biraz daha önem verin. Bizler buradayız, sizden talepte bulunmanızı istiyoruz. Birlik olup bir şeyleri başarmak arzusundayız" dedi.



"ÜNİVERSİTELERDEN FAYDAYI ÜRETMESİ BEKLENİYOR"

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de üniversitelere dair beklentilerin artık değiştiğini belirterek, "Üniversitelerin görevi artık gençleri belli alanlarda yetiştirip diploma sahibi yapmak değil. Dahası üniversiteler, akademisyenlerin unvan kazanmak için birtakım konuları merak edip araştırmaları gereken mekânlar da değil. Artık üniversitelerden hem yetiştirdikleri insan kaynağı bakımından hem ürettikleri bilgi açısından toplum ve insanlık adına doğrudan doğruya yararı, faydayı hedeflemesi bekleniyor. Yani 'ben ürettim, artık ne işe yararsa yarasın' mantığı yok. Öğrencilerimizin de 'mezun olup diploma aldım, ben şimdi ne yapacağım' demelerini ve bu duruma düşmelerini istemiyoruz. Bizler bu anlamda hem onların bu hâlde kalmamaları hem de kendilerinin bu gerçeği bilerek bu çatı altında üzerlerine düşenin en iyisini yerine getirmeleri için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Üniversitelerde farklı ülke ve kültürlerden öğrencilerin bir araya gelerek bir "kültür hafızası" oluşturduğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç, bu nedenle öğrenci topluluklarının üniversitelerin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bilgiç bugünkü etkinliğin amaçlarından birinin de KOBİ ve Girişimcilik Topluluğunun davetlisi olarak OMÜ'ye gelen bir kadın girişimcinin yaşadıkları ve hayatta tecrübe ettiklerini paylaşması olduğunu belirtip, bu yaşanmışlık ve deneyimden öğrencilerin kendi adlarına bir şeyler yakalamaları çağrısında bulundu.

Rektör Bilgiç'in ardından sahneye çıkan milli çizgi film karakteri Pepee'nin yazarı ve yapımcısı Ayşe Şule Bilgiç, kendi hayat hikâyesini, lise ve üniversite yıllarında kendine özgü girişimci ruhun nasıl teşekkül ettiğini katılımcılarla paylaşarak, bu doğrultuda yeni ve ufuk açıcı projelerini, girişimcilik açısından karşılaştığı zorlukları, başarı ve başarısızlıkları ile almış olduğu dersleri açık yüreklilikle anlattı.

Pepee'nin ortaya çıkışında kızı Iraz'ın çok büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Ayşe Şule Bilgiç, Türkiye'de çizgi film sektörü için yetişmiş iş gücünün zorunlu olduğunu ve bu doğrultuda üretim zincirini kuracak elemanlara ihtiyaç duyulduğu ifade etti. Bilgiç, üretilen proje sonrasında ortaya çıkanların sürdürülebilirliğini garanti altına almanın son derece önemli bir gereklilik olduğunu kaydetti.



"ÜLKE SINIRLARINI AŞAN BİR ÇOCUĞUMUZ OLDU"

Zaman zaman katılımcılara sorular sorarak söyleşisine interaktif bir biçimde devam eden Ayşe Şule Bilgiç, Pepee karakteri ortaya çıktıktan sonra çizgi filmi besleyecek ürünler üretmeye, yeni iş modelleri geliştirmeye başladıklarını söyleyerek geldikleri noktayı şu şekilde özetledi: "Şu anda Türkiye'de değil, Rusya'da Rusça yayınlanıyor Pepee. Rusya'nın en çok izlenen ikinci karakteri ve bayağı tatlı bir Rusça konuşuyor, dublajlarını yaptık. İlaveten çok yakında Arabistan'da olacağız. Yani sadece Türkiye değil, ülke sınırlarını aşan bir çocuğumuz oldu. Karşıma çıkan birçok kişiden hep şu mesajı alıyorum; 'Sizin çocuklarımızda hakkınız var.' Bu tabii bizler için hem çok büyük sorumluluk hem de çok büyük bir gurur. Bu hiçbir şekilde karşılığı rakamla ölçülemeyecek manevi bir mutluluk. 'Düşyeri' olarak etik değerlerimizden vazgeçmeden, dünya devi cips firmalarının milyon dolarlık tekliflerine hayır diyebilecek bir ekiple Türkiye adına güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz."



PEPEE İSMİNİN KAYNAĞI

Soru-cevap kısmında katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Ayşe Şule Bilgiç, Pepee isminin nereden geldiğine dair soruyu ise "Pepe Anadolu'da konuşma zorluğu çeken -kekemeden gelir, pepemedir aslında özü- çocuklara verilen isim ya da sıfattır. Benim aklıma ilk gelen İspanyolca Pepe olmadı mesela. İki sebepten dolayı bu ismi verdik. Birincisi; bizim ilk konseptimizde konuşma zorluğu çeken bir çocuğun dış ses yardımıyla güzel Türkçemizi daha güzel konuşmasını sağlamak vardı. Okul öncesi çocuklarda hece tekrarı çok önemli, gayet oturdu deyip bu ismi verdik. İkincisi Pepee isminin sonunda iki tane 'e' var. Patentini alabilmek için de böyle bir şey geldi aklımıza" şeklinde cevapladı.

Söyleşinin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Ayşe Şule Bilgiç'e Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından günün anısına plaket takdim edildi. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Bostancı da Rektörlük makamında Şule Bilgiç'e üniversitenin çini tabağını hediye etti.

Ayşe Şule Bilgiç'in Pepee karakteri aynı zamanda sinema filmi formatıyla 20 Ocak 2017'de vizyona girdi.

