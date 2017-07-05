Beşiktaş'ın transferini kesinleştirerek sabaha karşı İstanbul'a getirdiği Portekizli savunma oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın transferini kesinleştirerek sabaha karşı İstanbul'a getirdiği Portekizli savunma oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti.

Fulya'da bulunan özel bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Pepe; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Pepe'nin sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

