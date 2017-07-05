Beşiktaş'ın transferini kesinleştirerek sabaha karşı İstanbul'a getirdiği Portekizli savunma oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ın transferini kesinleştirerek sabaha karşı İstanbul'a getirdiği Portekizli savunma oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçti. Fulya'da bulunan özel bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Pepe; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Pepe'nin sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.