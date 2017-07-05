Pepe'nin maliyeti belli oldu

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Pepe'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre Portekizli yıldız, Beşiktaş'tan 2 yıl için 9 milyon 500 bin Euro kazanacak.
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Pepe'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre Portekizli yıldız, Beşiktaş'tan 2 yıl için 9 milyon 500 bin Euro kazanacak. Siyah-beyazlıların Pepe'nin transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış olup, 2017 - 2018 ve 2018 - 2019 sezonununda toplam 9. 500. 000 Avro Garanti Ücret Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.