Pepe'nin maliyeti belli oldu

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Pepe'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre Portekizli yıldız, Beşiktaş'tan 2 yıl için 9 milyon 500 bin Euro kazanacak.

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Pepe'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre Portekizli yıldız, Beşiktaş'tan 2 yıl için 9 milyon 500 bin Euro kazanacak.

Siyah-beyazlıların Pepe'nin transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış olup,

2017 - 2018 ve 2018 - 2019 sezonununda toplam 9. 500. 000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."

