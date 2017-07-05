Pepe'nin giydiği forma sosyal medyada olay oldu

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Pepe'nin imza attığı sırada giydiği 2 yıldızlı forma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Pepe'nin imza attığı sırada giydiği 2 yıldızlı forma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş Portekizli yıldız Pepe'nin transferini bitirdi. Yıldız oyuncunun imza atarken giydiği ve üzerinde 2 yıldız bulunan siyah-beyazlı forma sosyal medyada olay oldu. Beşiktaş'ın yeni formaları henüz piyasaya sürmediği gerekçesi ile bu tarz bir yöneteme başvurduğu öğrenildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.