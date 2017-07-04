Pepe Beşiktaş formasını giydi

Beşiktaş, Pepe transferinde sona geldi. Portekizli yıldız oyuncu siyah-beyazlı formayı giydi.
Beşiktaş, Pepe transferinde sona geldi. Portekizli yıldız oyuncu siyah-beyazlı formayı giydi. Portekizli yıldız oyuncu Pepe ile dün görüşmelere başlayan Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Prensipte anlaşamaya varılan Pepe siyah-beyazlı forma ile poz verdi. Bugün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesi beklenen Pepe, Beşiktaş formasını giyerek poz verdi.
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