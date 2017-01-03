Pentagon: Washington ile Ankara IŞİD’le mücadele ortak bir hedefi paylaşıyor

Cook, ABD ile Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede ortak bir hedefi paylaştığını ifade etti.

Türkiye'nin desteklediği muhalif güçlerin IŞİD karşısında kayda değer bir mücadele ortaya koyduğunu kaydeden Pentagon Sözcüsü Cook, “Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Amaç IŞİD'i yenmek ve bu Türkiye ile bizim paylaştığımız bir hedef” dedi.

'EL BAB'DAKİ OPERASYONLARA DESTEK KONUSUNDA GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYORUZ'

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun, El Bab'taki Türk güçlerine destek olmak için bölgede uçuşlar gerçekleştirdiğini de belirten Cook, “El Bab'taki operasyonlara destek konusunda Türkiye hükümetiyle görüşmelere devam ediyoruz. IŞİD karşıtı eylemlerimizi dikkatli bir şekilde koordine ediyoruz” diye konuştu. Pentagon sözcüsü, “Bu mücadelede Türkiye'ye yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak isteriz” diye ekledi.