Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ağır silah desteği vereceği açıklanmıştı.

Bu açıklama Türkiye'de devletin en üst kademesinden büyük tepki çekmiş ve hatadan dönün çağrısı yapılmıştı.

BAŞBAKAN ABD SAVUNMA BAKANI'YLA GÖRÜŞTÜ

Tüm bu yaşananların ardından Somali yüksek konulu zirvesi için İngiltere'de olan Başbakan Binali Yıldırım da ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşmüştü.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Başbakan Yıldırım'ın görüşmesinin ardınsa ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir açıklama yapıldı ve açıklamada; "NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor." ifadeleri kullanıldı.