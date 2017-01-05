Pentagon: İncirlik Üssü’nün öneminin farkındayız

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, IŞİD karşıtı koalisyonun İncirlik Üssü'nün kullanımına dair iznin değerinin farkında olduğu ve Türkiye ile yapılan görüşmelerde bunun altının çizildiği ifade edildi.

Türk yetkililerden İncirlik Üssü'nün kullanımıyla ilgili olarak gelen açıklamaların arından konuşan Pentagon Sözcüsü Peter Cook, “İncirlik'ten operasyonlar düzenliyoruz ve bunu devam ettirmeyi istiyoruz” dedi. Cook, ABD yönetiminin Türkiye'deki İncirlik Üssü'nün öneminin farkında olduğunu da belirtti.