11.02.2017 14:12 Pentagon: DEAŞ'lı Reşid Kasım Musul'da öldürülmüş olabilir

Pentagon, Fransa'da bir polis ve karısının bıçaklanarak öldürülmesi ile bir papazın başının kesilmesinin azmettiricisi olarak aranan, DEAŞ'in üst düzey eylemcilerinden Fransız vatandaşı Kasım Rashid'in uluslararası koalisyon güçleri tarafından Musul yakınlarında öldürülmüş olabileceğini açıkladı. Pentagon, Fransa'da bir polis ve karısının bıçaklanarak öldürülmesi ile bir papazın başının kesilmesinin azmettiricisi olarak aranan, DEAŞ'in üst düzey eylemcilerinden Fransız vatandaşı Kasım Rashid'in uluslararası koalisyon güçleri tarafından Musul yakınlarında öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian J.T. Rankine-Galloway, koalisyon güçlerinin son 72 saat içinde DEAŞ'ın üst düzey eylemcilerinden Rashid Kassim'ı Musul'da hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini, daha sonra detaylı açıklama yapacaklarını söyledi. Üst düzey bir yetkili, Rashid Kasım'ın öldürülmüş olabileceğini ancak bunun henüz teyit edilmediğini söyledi.

Otuz yaşlarında olan Kasım, geçen yıl Fransa'da bir polis ve eşinin bıçaklanarak öldürülmesi ve yaşlı bir papazın boğazının kesilmesinin azmettiricisi olarak aranıyordu.

(Muhammed Omer Serrac / İHA)

