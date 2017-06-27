Pentagon'dan Suriye ile ilgili kimyasal saldırı açıklaması

Pentagon, Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nden kimyasal saldırı düzenleme ihtimalinin olduğunu bildirdi.

Pentagon, Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nden kimyasal saldırı düzenleme ihtimalinin olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejiminin yeni kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, saldırının Şeyrat Hava Üssün'den düzenlenme ihtimalinin olduğunu açıkladı.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Arian Rankine Galloway, Suriye rejiminin kimyasal saldırı hazırlığında olmasına ilişkin "Suriye rejiminin büyük bir kimyasal saldırıya hazırlandığına dair belirtiler görüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

