Pentagon'dan İncirlik açıklaması

Pentagon, Rakka Operasyonu için İncirlik Üssü'nün kullanıldığını açıkladı.
Pentagon, Rakka Operasyonu için İncirlik Üssü'nün kullanıldığını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Jeff Davis yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Suriye'deki kalesi Rakka'nın düşürülmesi için başlatılan PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'nin yönettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'nin yürüttüğü operasyonda İncirlik Üssü'nün de kullanıldığını açıkladı. Pentagon Sözcüsü, Türkiye'nin YPG/PYD'nin Rakka Operasyonu'na katılmasına ilişkin itirazlarına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendi çıkarlarına ilişkin hassasiyetlerine hassas davranıyoruz. Verdiğimiz silahlar DEAŞ'a karşı kullanıldı" dedi. Davis, "İncirlik'i DEAŞ'a yönelik hava saldırılarında kullanmaya devam ediyoruz. Rakka Operasyonu'nda kullanılıyor" dedi. ABD Savunma Bakanı Jeff Davis, Rakka Operasyonu'nda HH-64 Apache helikopterleri kullanıldığını ve deniz kuvvetleri ile de SDG'ye destek verdiklerini açıkladı. Davis, şehirde yüzlerde DEAŞ militanının olduğunu da belirtti.
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