Başbakan Binali Yıldırım, 'Pensilvanya'da oturan terörist başını getireceğiz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Pensilvanya'da oturan terörist başını getireceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da yaşayan Türklere seslendi. Yıldırım, "Biz 16 Temmuz'dan itibaren amansız bir mücadele başlattık. TSK'daki, yargıdaki, kamudaki teröristleri tasfiye ettik. FETÖ'yü dünyada sığındıkları inlerinde bulup teker teker adalete teslim edeceğiz. Pensilvanya'da oturan terörist başını da getireceğiz, hesabını soracağız" şeklinde konuştu.



Terör örgütlerine destek veren ülkelere uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım, Türkiye parmak sallamayla korkutulacak bir ülke değildir. Terörün yanında olmaya devam edenler bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yatacak. Beslediği yılanlar bir gün onları da sokacak. Ama Türkiye'nin yanında olurlarsa kendileri kazanacak, milletleri kazanacak" ifadelerini kullandı.

