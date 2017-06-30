İstanbul polisi, Pendik'te hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul polisi, Pendik'te hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Pendik genelinde parklar, metruk binalar ve sokak araları dahil olmak üzere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheli şahıslar üzerinde üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Operasyonda hassas burunlu narkotik köpekleri de kullanıldı. Hava destekli operasyon ise görüntülere yansıdı.

(Cenk İşver / İHA)