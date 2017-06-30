İstanbul polisi, Pendik'te hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul polisi, Pendik'te hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Pendik genelinde parklar, metruk binalar ve sokak araları dahil olmak üzere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheli şahıslar üzerinde üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Operasyonda hassas burunlu narkotik köpekleri de kullanıldı. Hava destekli operasyon ise görüntülere yansıdı. (Cenk İşver / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.