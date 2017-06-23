Pendik sahilinde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da Pendik sahilinde, kayalıkların arasına sıkışmış, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

İstanbul'da Pendik sahilinde, kayalıkların arasına sıkışmış, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Pendik'te sabah saatlerinde sahildeki kayalıkların arasına sıkışmış bir ceset gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alarak, durumu olay yeri inceleme ekiplerine ve savcılığa bildirdi.

Olay yerine gelen savcı gözetiminde ceset, sıkıştığı yerden çıkarıldı. 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset üzerinde yapılan incelemede şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset otopsi incelemesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cenk İşver/İHA)