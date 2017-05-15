Pendik Limanı'nda uyuşturucu operasyonu

Fransa'nın Toulon Limanı'ndan Pendik Limanı'na gelen bir gemide yapılan aramada 5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Fransa'nın Toulon Limanı'ndan Pendik Limanı'na gelen bir gemide yapılan aramada 5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Fransa'dan gelen bir gemiyi Çanakkale açıklarında takibe aldı. Bakanlık merkezi operasyon birimlerinin de katılımıyla yürütülen operasyon ile açıkta seyreden gemiye operasyon düzenlendi. Gemiye çıkan ekipler ve gümrük botları nezaretinde kontrollü olarak Pendik Limanı'na yanaşması sağlanan gemide, Gümrük Muhafaza Gemi Arama Timleri ile detaylı kontrol yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile müştereken yürütülen kontrolde suç unsuruna rastlanmadı; ancak gemiye ilişkin ihbar olması sebebiyle kontrol derinleştirildi ve gemide bulunan bazı araçlar risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada bir tır çekicisinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine çekici detaylı aramasının yapılması amacıyla arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpekler Kamilla, Akira ve Madzi ile kontrol edilen çekiciye dedektör köpeklerin de yoğun tepki vermesi üzerine çekicinin fiziki muayenesinin yapılması kararlaştırıldı.

Yapılan aramada, çekiciye gizlenmiş iki farklı türde uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen 38 kilo ecstasy ve 11 kilo kokainin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu bildirildi. Suçun bağlantılarının ortaya çıkartılması için Başsavcılıkça soruşturma başlatıldı.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)