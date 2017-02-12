12.02.2017 16:31 Pehlivanlar 'kar meydanı'na çıktı

Antalya'da pehlivanlar kar üzerinde güreş tuttu. Antalya'da pehlivanlar kar üzerinde güreş tuttu.

Konyaaltı Belediyesi tarafından Saklıkent Kayak Merkezi'nde bu yıl 2.'si düzenlenen Kar Şenliklerinde kispetlerini giyip kar üzerinde peşrev çeken pehlivanlar, soğuğa rağmen hünerlerini sergilediler. Soğuk hava sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşayan pehlivanlar, sırtları yere gelmesin diye iki misli çaba harcadılar.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başından sonuna kadar takip ettiği güreşlere yine 2013 yılı Kırkpınar Başpehlivanı ve Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban da destek verdi. Ata sporu olan güreşi yaz ve kış yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, yazın Feslikan Yaylası'nda düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerini bundan böyle kışın Saklıkent'e taşıyacaklarını, daha geniş organizasyonla güreşseverlere kışın da bu keyfi yaşatacaklarını söyledi.

Minik ve orta boyda yaklaşık 20 sporcunun katıldığı güreşlerde, özellikle minikler oldukça zorlandı. Su geçirmeyen kispet ve ayakkabıdan aşka üzerlerinde başka bir şey bulunmayan güreşçiler, meydanı dolduran vatandaşlara da keyifli bir güreş izletmeyi başardı. Güreşler sonunda dereceye girenlerin ödülleri ise alkış oldu.

İlk kez kar üzerinde güreştiklerini söyleyen güreşçiler, çimde güreşmekten daha zor olduğunu ve hem rakiple hem de soğukla mücadele etmeleri gerektiğini söylediler.

(Cafer Eser - Suat Metin / İHA)

