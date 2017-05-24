Peçeli soygun girişimi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te biri maskeli ve peçeli 2 kişi silahlarla bir kuyumcu dükkanını soymak istedi. Silahların konuştuğu olayda erkek soyguncu ölürken, kuyumcu ve kadın soyguncu ise yaralandı.

Gaziantep'te biri maskeli ve peçeli 2 kişi silahlarla bir kuyumcu dükkanını soymak istedi. Silahların konuştuğu olayda erkek soyguncu ölürken, kuyumcu ve kadın soyguncu ise yaralandı.

İddiaya göre, yüzü maskeli ve peçeli 2 kişi, Şehitkamil ilçesine bağlı Yenimahalle Maaş Kuyu Caddesi'nde bulunan Ömer E ve oğlu Şükrü E.'ye ait kuyumcu dükkanını sabah saatlerinde soymak istedi. Soygunculardan maskeli ve erkek olanı, iş yerini açan Ömer E.'nin ardından içeri girerek, kuyumcunun başına silah dayadı. Bu arada aracı park eden kuyumcunun oğlu Şükrü E, ise maskeli şahsın babasına silah doğrulttuğunu görünce, belindeki silaha sarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Şükrü E ile para kasasını açmasını isteyen soyguncu arasında çatışma çıktı. Çatışmada soyguncu vurularak, yaralandı. Bu sırada dışarıda gözcülük yaptığı ve kadın olduğu tahmin edilen diğer kişi ise elindeki pompalı tüfek ile Şükrü E.'ye ateş etti. Yaralanan Şükrü E., silahını bu kez peçeli soyguncuya doğrultarak ateş etti. Omzundan yaralandığı tahmin edilen peçeli soyguncu, pompalı diye tabir edilen av tüfeğini bırakarak kaçtı. Olayın ardından yaralanan Şükrü E. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı soyguncu kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Ölen soyguncunun cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kuyumcu dükkanı ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına el koydu. Kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatan ekipler, görüntüleri incelemek üzere emniyete götürdü.

Yaralı kuyumcunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, soyguncuların Suriyeli olduğu tahmin ediliyor.

(Orhan Erkılıç/İHA)