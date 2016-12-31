31.12.2016 13:53 Pazaryeri'nde kar 80 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştığı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, belediye ekipleri kar küreme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştığı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, belediye ekipleri kar küreme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Kar kalınlığının vatandaşların ulaşımına engel olmaması için Pazaryeri Belediyesi ekipleri kar küreme araçları ile sürekli ilçede temizlik gerçekleştiriyor. Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. İlçemizin Cumartesi pazarı olduğu için hemşehrilerimize sıkıntı oluşturmamak, güvenli, düzenli, rahat alışverişlerini yapmaları için kar küreme çalışması yapıyoruz. Kürüdüğümüz karları kamyonla taşıyoruz. Allah Pazarcığa bereket verdi. Biz de hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için durmadan çalışıyoruz" dedi

