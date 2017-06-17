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Pazarsuyu Deresi raftingcilerin yeni uğrak noktası olacak
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Pazarsuyu Deresi raftingcilerin yeni uğrak noktası olacak

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu Deresi raftingcilerin Karadeniz'de yeni uğrak noktası olacak.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu Deresi raftingcilerin Karadeniz'de yeni uğrak noktası olacak.
Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından Bulancak ve Kovalık Belediyelerinin katkılarıyla Pazarsuyu deresi üzerinde 30 kilometrelik rafting parkuru oluşturuluyor. Yapılan incelemelerin ardından uluslararası rafting parkuruna uygun olduğu belirtilen güzergahın yöre turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar "Pazarsuyu çayı doğal güzelliklerinin yanı sıra üzerindeki tarihi kemer köprüler ve su değirmenleriyle önem arz eden bir güzergah. Bu tarih ve doğal güzellikleri raftingle turizme kazandıracağız. Pazarsuyu Deremizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Fizibilite çalışmalarımız tamamlandı artık tesisleşme aşamasına geçildi" dedi.

"RAFTİNG PARKURU 30 KİLOMETRE OLACAK"
Ulaşımı kolay olan Pazarsuyu'nun rafting güzergahının kısa sürede Giresun turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner ise "Sayın Valimiz Hasan Karahan'ın talimatları doğrultusunda çalışma başlattığımız Pazarsuyu Deresi güzergahını raftinge uygun olduğu görüldü. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmaların son aşamasına geldik. Pazarsuyu Deresi sahil otobanından başlayarak en yukarı noktasına kadar yaklaşık 30 kilometrelik bir parkur oluşturulacak. Burası havaalanına yakın oluşu, Ordu ve Giresun illeri arasında bulunması önemli bir nokta oluşturmaktadır. Turizmde aktivite zaman geçirilmesi ve konaklamayla örtüşen bir durum. Burada bir rafting aktivitesi, ada turu ve yayla gezisi konaklama gün sayısının artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle Giresun'un turizme bir aktivite daha katması bu anlamda çok önemlidir" dedi.
Düzce Rafting İl Temsilcisi ve Rafting Eğitim Rehberi Birol Tepe ise Pazarsuyu Deresi'nin uluslararası rafting parkuruna uygun olduğunu ifade ederek, ulaşım ve doğal güzellikleriyle de dikkat çekeceğini söyledi.
(Ahmet Bilge/İHA)

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