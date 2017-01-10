10.01.2017 10:24 Pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

Kütahya'da, soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına koydukları tenekede ateş yakarak ısınıyor. Kütahya'da, soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına koydukları tenekede ateş yakarak ısınıyor.



Pazarda alışveriş yapan vatandaşların da kimi zaman ısındıkları bu uygulamalardan, satış yapan pazarcılar, ürünlerinin de donmaması için gayret sarf ediyor.



Esnaflar, "Zor şartlar altında satış yapıyoruz. Soğuk karlı kış günlerinde ateş yakmazsak ve ısınmanın yolunu bulamazsak hasta oluruz. Kapalı alanda tezgah açmadığımız için soğuklardan etkileniyoruz. Bu nedenle teneke içerisinde kömür ve odun yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Ayrıca burada yaptığımız ateşten müşterilerimiz de gelip ısınıyor" dediler.



Kütahya'da son 25 gündür hava sıcaklığı eksi 2 ile eksi 16 arasında değişiyor. (EFE)

