Pazar yerinin ortasında ağabey kardeşe kurşun yağdırdılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazarcılık yapan ağabey kardeş, eski ortakları olduğu ileri sürülen iki kişi tarafından pazar yerinde vuruldu. Yaralanan ağabey kardeş hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazarcılık yapan ağabey kardeş, eski ortakları olduğu ileri sürülen iki kişi tarafından pazar yerinde vuruldu. Yaralanan ağabey kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında İzmit ilçesinde kurulan Perşembe Pazarında meydana geldi. Tekstil ürünleri satan Ali D. ve Aydın D. kardeşlerin tezgahına iddiaya göre eski ortakları E.B. ile B.B isimli kardeşler geldi. İki grup arasında başlayan tartışma büyüdü. Bunun üzerine yanında getirdikleri silahı çıkartan E.B. ve B.B, pazarcılık yapan Ali D. ile Aydın D.'yi vurdu. Bacaklarından aldıkları kurşunlar ile ağabey ve kardeşi yere yığıldı. Zanlı ağabey ile kardeşi ise geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. Silahlı kavga sonrası pazar yerinde kısa süreli panik yaşadı. Alışveriş yapan vatandaşlar silah sesleri üzerine çevreye kaçıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri pazarda görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri pazar yerinde delil araştırması yaptı. Yaralanan iki kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan 2 kişinin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

(İsmail Gündüz - Mehmet Oğuzhan Altun/İHA)