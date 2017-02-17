Pazar yerinde silahlı kavga: 2 ölü

Uşak'ta pazar yerinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Uşak'ta pazar yerinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Uşak merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 'Cuma Pazarı' olarak bilinen semt pazarında esnaflık yapan İsmet ve Mevlüt Buyurgan isimli şahıslara, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi. Ağır yaralanan şahıslar hastanelere sevk edilirken hayatlarını kaybetti. Kalabalık içinde yapılan saldırı sonrası, saldırganların olay yerinden beyaz bir minibüsle kaçarak kayıplara karıştığı öğrenilirken, polis geniş çaplı araştırma başlattı. (Ertunç Öztürk/İHA)
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