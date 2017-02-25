Pazar yeri savaş alanına döndü

Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar. Nijerya'da bir pazar yerinde kavga çıktı. Pazarcılar, ellerine geçirdikleri sert cisimleri birbirine fırlattı. Taş, sopa, bıçak ve palaların konuştuğu kavgada çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı amatör bir kamera tarafından da kaydedildi.
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