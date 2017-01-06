06.01.2017 11:07 Paylaşım yapayım derken suç işlemeyin

Sosyal medyada terör olayları ile ilgili paylaşımların sayısında büyük artış gözlemlenirken, Sosyal Medya Uzmanı Hakan İlbiz, bu zorlu dönemde sosyal medyanın bilinçli ve sorumlu kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. Sosyal medyada terör olayları ile ilgili paylaşımların sayısında büyük artış gözlemlenirken, Sosyal Medya Uzmanı Hakan İlbiz, bu zorlu dönemde sosyal medyanın bilinçli ve sorumlu kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.



İlbiz, sosyal medyada güvenilir kaynakların takip edilmesi gerektiğini belirtti. Son zamanlarda ülkenin çok sıkıntılı günler geçirdiğini ve neredeyse her gün farklı bir gündem yaşandığını anlatan Sosyal Medya Uzmanı Hakan İlbiz, "Gündem bu kadar çok değişirken bir de doğru bilginin ne olduğunu öğrenmekte bir hayli zorlanıyoruz. Bunun asıl sebebi sosyal medyada adeta cirit atan provokatörler. Maalesef gerçek olmayan bir bilgi, sosyal medya aracılığı ile çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve milyonlar tarafından okunan bu yalan haberler, halkımız üzerinde kısa süreli bir panik durumu oluşturabiliyor. Bu durumdan korunmak için sosyal medya ortamlarında güvenilir kaynakları takip etmeliyiz. Devlet yetkilileri tarafından, kamuoyuna aktarılmayan her bilgiye gerçek gözüyle bakmak, istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu sebepten dolayı sosyal medya kullanırken yayılan bir bilginin doğruluğunu araştırmak, bilinçli bir kullanıcının en büyük göstergesidir. Vatandaşların provokatörlerin oyunlarına karşı dikkatli olması gerekiyor" dedi.



"Paylaşayım derken suç işlemeyin"



"Sosyal medya, söyleyecek sözü olan herkesin paylaşım yapabildiği, duygularını ifade edebildiği bir platform, ancak sosyal medya ortamındaki paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınabilir, yargılanabilirsiniz" diyen İlbiz, bir vatandaş olarak paylaşılan bir yazının, bir görüşün, genel anlamda ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, ancak bunun da bir sınırı olduğunu anlattı.



Hakan İlbiz, özellikle OHAL kapsamında bunun sınırlandırılabileceğini ve paylaşılan içeriklerden genel hükümler gereğince sorumluluk taşıdığımızı, sosyal medyadaki özgürlüklerin nerede başlıyor ve nerede bitiyor olduklarına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



İbiz, "Sosyal medya üzerinden özellikle terör örgütü propagandasının yapılması, gerçek dışı haberler paylaşarak halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek söylemlerde bulunulması, yine darbe teşebbüsünü övmek, gerçek dışı görseller paylaşmak suretiyle kamu düzeni açısından tehlikeli ortam oluşması hallerinde, bu içerikleri paylaşanlar hakkında soruşturma yapılabileceğini hatırlatarak, sosyal medya ortamında gerçekleştirilen tüm paylaşımların belirli bir süzgeçten geçirerek, paylaşılması gerekir" ifadelerini kullandı.



"Kadın ve çocuklar tacizcilere karşı daha dikkatli olmalı"



Hakan İlbiz, ülkemizde sosyal medya hemen hemen herkes tarafından kullanıldığını fakat en çok gençlerin kullandığını, bu konudaki grafikleri incelendiğinde yaş ortalaması arttıkça sosyal medya kullanımının azaldığını sözlerine ekledi.

