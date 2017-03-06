Paylaşılamıyorlardı: İstanbul'a götürüldüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahibi öldükten sonra belediye hayvan barınağına gönderilen ve 'Golden Çetesi' olarak adlandırılan 12 köpek, İstanbul'a götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahibi öldükten sonra belediye hayvan barınağına gönderilen ve "Golden Çetesi" olarak adlandırılan 12 köpek, İstanbul'a götürüldü.

Bakıcıları kaptan Şenol Özbakan'ın ölümü üzerine Dr. Aylin Yıldız Schwarz'ın bakımını üstlendiği 'Golden Çetesi' olarak tanınan golden retriever cinsi 12 köpek, bir süre sonra çeşitli tartışmalar üzerine Bodrum Hayvan Barınağı yetkilileri tarafından alınarak barınağa konulmuştu. Yaklaşık bir buçuk aydır barınakta bakılan köpekler, Şenol Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan'ın onayıyla İstanbul'da yaşayan hayvansever Işkın Moğol Alçı'nın himayesine verildi. Bodrum Hayvan Barınağı'na dün gelen iki adet pet nakil aracına alınan köpekler, karayolu ile İstanbul'a götürüldü.

Sosyal medyadan açıklama yapan Işkın Moğol, "Golden Çetesi'ni resmi olarak sahiplendim ve İstanbul'a geldiler. Barınağa girdikleri güne kadar onları hiç takip etmedim. Bodrum'da yaşayan Şenol kaptan ve çetesi olarak bildiğim bir konuydu sadece. Bir gün mutfakta otururken ve benim kendi çocuklarım ayağımın dibinde uyurken çeteden birinin barınağa gönderilirken aracın içinde tel bir kafesten bakışının yayınlandığı haberi gördüm. O bakış bence çok şey anlatıyordu. Bir an kendimi düşündüm. Ben ölsem ve tüylerine zarar gelmesinden korktuğum çocuklarımın barınağa gitme düşüncesi beni mahvetti ve herhalde mezarımda bin kere daha ölürdüm o zaman. O gün Şenol kaptanın kızı Yağmur'u aradım ve o çocukları sahiplenmek istediğimi söyledim. Beni de araştırdılar ve sonunda ikna olup tüm yasal çerçeve içinde sahiplenmeyi yaptık. Bundan sonra 'Golden Çetesi' İstanbul'da ve benim sorumluluğumda hep birlikte yaşayacaklar. Dünden beri yazılan haberleri şaşkınlık içinde okudum. Tabi ki hiçbirine cevap vermeyeceğim. Tek söyleyeceğim bu çocuklar İstanbul dışına gitmeyecekler ve ben sahiplenirken söylendiği gibi acayip paralar değil, kuruş ödemedim. Bu çocuklar bundan sonra yasal olarak adıma kayıtlı olup, tamamen benim himayemde bir arada yaşamaya devam edecekler. Ben çok mutluyum. O çocuklara içim yanmıştı ya onlar benim çocuklarım olsaydı diye. Geri kalan yazıları tamamen görmezden geliyorum ve daha fazla bu çocukları reklam yaptırmayacağım. Bir lafa bakarım laf mı diye, bir söyleyene bakarım adam mı diye. Bu arada yapılan konuşmalara inanan arkadaşlar lütfen sorgulama yetinizi kullanın" dedi.

(Eren Ayhan /İHA)