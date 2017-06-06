Payitaht ekibi sevenleriyle iftar yemeğinde buluştu

TRT 1'in sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid' oyuncuları ile dizinin sevenleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

TRT 1'in sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid' oyuncuları ile dizinin sevenleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Payitaht Abdülhamid dizinin sosyal medya ayağını gönüllü olarak oluşturan Ekip Payitaht grup yöneticileri İlker Sanal, Gökhan Akyüz organizatörlüğünde sosyal medya üzerinden yaptıkları yarışma ile kazananları Payitaht Abdülhamid dizi oyuncularıyla iftar yemeğinde buluşturdu. Önce seti gezen ziyaretçiler ardından oyuncularla söyleşi yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi. Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterini canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu dizi hakkında sorulan sorulara cevap verdi.

Bahadır Yenişehirlioğlu Payitaht Abdülhamid dizisinin çekildiği Kocaeli Maya film stüdyolarında dizinin neden bu kadar başarılı olduğu ve kendi oynadığı Tahsin paşa karakteri ile ilgili sorulara cevap verdi. Yenişehirlioğlu, "Öncelikle ekip Payitaht'a teşekkür ederiz. Siz sosyal medyada Payitaht Abdülhamid dizinin en güçlü ayağını oluşturuyorsunuz. Çok ciddi bir tanıtım yapıyorsunuz. Farklı kitlelere aktarıyorsunuz. Bunu gönüllü yapıyorsunuz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Payitaht Abdülhamid dizisinin başarısını neye bağlıyorsunuz diyorsanız şöyle cevap vereyim. Demek ki insanımız kendi tarihine açmış. Yıllardan beri insanlarımıza gerçek tarihimiz anlatılmamış. İngiliz şövalyelerinin hayatını ve öykülerini okuyarak, izleyerek büyütülen bir nesiliz biz. Kraliyet ailelerinin soyunu sopunu bilen ve öyle yetiştirilen bir nesiliz" dedi.



"TARİHİMİZİ ADAM GİBİ ANLATMAMIŞIZ"

Yenişehiroğlu, oluşan talebi yerine getirdiklerini belirterek, "Demek ki biz kendi neslimize, kendi tarihimizi bugünümüzün insanına adam gibi anlatmamışız. Kendi tarihimizi şık, sinematoğrafisi yüksek görüntü diliyle insanımıza ulaştırmamışız. Oluşan talebi yerine getirdik. Youtube'dan yurtdışından izleyenlerin olduğunu ve benimle iletişime geçtiklerini biliyorum. Avrupa Birliği'nin bu dizinin yayından kaldırılması talebi ve isteği bizim ne kadar doğru ne kadar sağlıklı bir iş yaptığımızın ayrı bir göstergesi. Türkiye'de ki bir dizinin yayından kaldırılmasını isteyen bir Avrupa. Abdülhamid döneminde yaşananlar neyse bugünde o. İç güçler ile dış güçler Türkiye'yi bölme parçalama yıkma uğraşı içindeler. İki dönemde birbirine benzerlik gösteriyor. Her şey ortada" diye konuştu.



"TAHSİN GİBİ KARAKTERLER NE KADAR ÇOK OLURSA O ÜLKE O KADAR İYİ İDARE EDİLİR"

Tahsin Paşa karakterini yorumlamaya çalıştığını söyleyen Yenişehirlioğlu, "Ben kendi adıma şunları söyleyebilirim Tahsin karakteri ile ilgili. Payitaht Abdülhamid olmadan önce Tahsin karakterini tanıyan yoktu. Tahsin Paşanın 1931 yılında yayınlanan hatıratlarını okuyan insanlar vardı belki ama çok az sayıda. Ben Tahsin karakterini yorumlamaya çalışıyorum. Bir Devlet Başkanının yanında ki Devlet Erkanının en yakında olan kişinin nasıl olması gerektiğinin parametrelerini ortaya koyuyorum. Güvenilir, sadık, dürüst, kendi kadim tarihini bilen, dinini, diyanetini bilen, kültürüyle barışmış olan, parayla hiç bir şeyle satın alınamayacak, dirayetli, onurlu, bir Müslüman kimliği ortaya koyuyorum Tahsin paşayla bunu göstermeye çalışıyorum. Devlet Başkanının yanında Tahsin gibi karakterler ne kadar çok olursa o ülke o kadar iyi idare edilir demek istiyorum. Bu bir misyon benim açımdan" şeklinde konuştu.



"KÜLTÜRÜ YOK OLAN BİR TOPLUMUN GELECEĞİ YOK OLUR"

İçgüdüsel ve iç dinamiklerini harekete geçirerek bir şeyler çıkarmaya çalıştığını vurgulayan Bahadır Yenişehirlioğlu, "Ben 30 yıllık ceza avukatıyım. Asıl mesleğim kariyerim yazarlık. 7 tane romanım var. Ben profesyonel değilim. Bir eğitim almadım. Ben daha çok içgüdüsel ve iç dinamiklerimi harekete geçirerek, bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Biz başlattığımız şeyi siz nesil devam ettireceksiniz. Çünkü kültürü yok olan bir toplumun geleceği yok olur. Kültür yoksa, kültür değerleri kaybolmuşsa, geleceği kaybolmuştur o milletin. Kültür her şeydir. Sinemadır, tiyatrodur, sanattır, edebiyattır. Ne derseniz deyin. Kendi evlatlarımızın, kendi insanımızın, yani bu coğrafyanın evlatlarının, bu değerlere sahip çıkarak, yara açan değil, yara saran. Dert üreten değil, dertleri unutturan bir nesil. Eğer bu Coğrafyanın insanları kendi tarihlerini bilirlerse ki yıllarca unutturulmaya çalışıldı. Kendi devlet adamları düşman olarak gösterildi. O zaman sömürmek, idare edilmek kolaylaşırdı. Sömürgeci düzen kişinin kendi tarihini, kültürünü yok eder, unutturur ki, Kendi küresel sömürü düzeninin var olan bütün parametrelerini gelip sana döksün ve seni kullansın. Yeni nesilde kanayan yara olarak gördüğümüz bu gibi değerleri anlatmaya aktarmaya çalışıyoruz. Yeni nesil kültürü tarihine bağlı olursa, tüm dünyaya mazlumlara mutluluk kaynağı olacağız. Bunu istemiyorlar. Türkiye'nin ayağa kalktığını görüyorlar. O yüzden çökertmeye çalışıyorlar. PKK ile Paralel yapıyla yapmak istiyorlar. Biz bu gibi projelerle çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu'nun konuşmasının sonrasında, 15 Temmuzda halkla darbecilere karşı direnen gazilerden usta tiyatro oyuncusu ve Payitaht dizisi oyuncularından Ali Nuri Türkoğlu'da bir konuşma yaparak, iftara katılan tüm misafirlere ve izleyicilere teşekkürlerini iletti. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından, katılımcılar ile dizi oyuncuları iftar yaptı. İftara, Abdulhamid'in torunu Mehmet Orhan Osmanoğlu da davete katıldı.

(Ali Yıldırım / İHA)