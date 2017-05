'Payitaht Abdülhamid' oyuncuları Konyalılarla buluştu

Osmanlı Hanedanından Orhan Osmanoğlu ile Payitaht Abdülmahid dizisi oyuncuları Bedri Can Sipahi ve Duygu Gürcan, 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni'nde Konyalılarla buluştu.

Osmanlı Hanedanından Orhan Osmanoğlu ile Payitaht Abdülmahid dizisi oyuncuları Bedri Can Sipahi ve Duygu Gürcan, 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni'nde "Gençlik ve Tarih" isimli programa katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, tarihimizi ve kültürümüzü anlatan diziler ve filmler konusunda ülke olarak çok geç kalındığını belirterek, Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği gelişmelerin her alanda yeni ufuklar açtığını söyledi. Kültürde ve sosyal hayatta da öze dönüş ve milletin kimliğine uygun bir yapılanma konusunda ciddi mesafeler alındığını kaydeden Başkan Akyürek, "Son dönemde özellikle TRT'de yayınlanmakta olan diziler milli şuur kazandırma açısından önemli bir rol oynamakta. Payitaht Abdülhamid dizisinin de bir farkı var burada. Yaşanmışlıkların anlatıldığı bir dizi olması nedeniyle, bir dizi belgesel de diyebileceğimiz bir formatta devam ediyor. Bunda da değerli Orhan Osmanoğlu beyefendinin, çok önemli katkısı var. Rol alanlar da gerçekten yaşayarak, hissederek oynuyorlar" dedi.



"GERÇEK KİMLİĞE DÖNÜŞ BAŞLADI"

Bu coğrafyada tutunmanın kolay olmadığını kaydeden Başkan Akyürek, "Bu coğrafyayı vatan yapmak, devlet olmak, tarihimizin en uzun süreli devletini ayakta tutmak, devleti ebed müddet geleneğini zihinlere kazımak ve nesiller boyu devam ettirmek, dünyanın merkezi haline getirmek... Ecdadımıza çok şey borçluyuz. Çok büyük sıkıntılar yaşamışlar ama hiçbir zaman başımızı öne eğdirmemişler ve bizlere bu vatanı ve kültürü miras olarak bırakmışlar. Artık uyanış, diriliş başladı. Artık gerçek kimliğimize dönüş ve hangi mirası taşıdığımızın farkına varma dönemi başladı. Allah Büyük Türkiye hedefine ulaşmayı ve bunda bizleri de vesile kılmayı nasip etsin" diye konuştu.



"ABDÜLHAMİD'İ ANLAMAK İÇİN ESERLERİNE BAKMAK LAZIM"

Özellikle gençlerden yoğun ilgi gören programda konuşan Osmanlı Hanedanından Orhan Osmanoğlu da kadim şehir Konya'da olmaktan ve gençlere hitap etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sultan Abdülhamid'i anlamak için yaptığı eserlere bakmak gerektiğini vurgulayarak başta Hicaz Demiryolu olmak üzere diğer eserler hakkında bilgi veren Osmanoğlu, "Gönlümüzde Osmanlıya karşı ve Osmanlı dizilerine karşı bir açlık var. Düzgün çekilirse gençlerimize çok katkısı olacak. Biz bu diziyi 60- 70 bölüm yapacağız inşallah. Payitaht Abdülmahid biter ama Osmanlı bitmez. Payitaht Reşad'ı, Vahdettin'i yaparız. Hatta Sultan Vahdettin ve Mustafa Kemal arasındaki ilişkiyi anlatırız. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs'ta Sultan Vahdettin'in çok büyük rolü vardır. Onu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Dizide Şehzade Abdülkadir'i canlandıran Bedri Can Sipahi ile Naime Sultan'ı canlandıran Duygu Gürcan da tarihi şahsiyetleri canlandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek programa katılanların sorularını cevapladılar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, programın sonunda Orhan Osmanoğlu ve oyunculara Abdulhamid Han'ın resminin bulunduğu plaket ve ebru tablo hediye etti.