Payidar Tüfekçioğlu için tören

Hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı ve oyuncu Payidar Tüfekçioğlu için Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı ve oyuncu Payidar Tüfekçioğlu için Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Karaciğer nakli olmak için bekleyen seslendirme sanatçısı ve oyuncu Payidar Tüfekçioğlu geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tüfekçioğlu için bugün saat 11.00'de Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene eşi Mine Tüfekçioğlu ve kızı Tılsım Tüfekçioğlu başta olmak üzere tiyatro dostları ile çok sayıda seveni katıldı.

Tören, sanatçının hayatını anlatan bir biyografi gösterimiyle başladı. Daha sonra sanatçının sevenleri sahneye çıkarak, anılarını ve duygularını paylaştı.

Sanatçı Ulvi Alacakaptan, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Bu cenazelerde çok duyduğum bir laf var, artık duymak istemiyorum. Yaşarken kıymetini bilmedik diye bir söz var. Bunu tekrarlayanlara da çok kızıyorum. Herkesin bu değerlerimizi tiyatroda olsun kültür sanatta olsun başka dallarda olsun yaşarken değerlendirmesini bekliyorum. Buna kendilerinin ihtiyacı var ölenlerin değil" dedi.

Sanatçının öğretmeni Zeliha Berksoy ise "Tabii ki hepimizin çok acı bir kaybı. Türk tiyatro dünyasının çok acı bir kaybı. Çok değerli bir oyuncu. Yani söylenmiş olmak için söylenen bir şey değil bu gerçekten çok değerli bir oyuncu. Çok entelektüel akıllı yürekli bir oyuncu. Türk tiyatrosunda her oynadığını eserde her oynadığı rolde yüksek değerde başarı kazanmış bir oyuncu genç yaşta onu kaybetmemiz çok acı verici. Çünkü mesleğinin doruğunda çok güzel değerler verebilecek bir sanatçıydı. Çok acı verici" şeklinde konuştu.

Törenin ardından seslendirme sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu'nun naaşı öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmak üzere Kerem Aydınlar Camisine götürüldü.

(Metin Başar / İHA)