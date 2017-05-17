Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören ve karaciğer nakli için donör bekleyen Payidar Tüfekçioğlu, hayata veda etti. Sanatçının ölümü hem hayranlarını hem yakınlarını üzdü.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu'nun ciddi sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. Usta oyuncuya karaciğer nakli yapılacağı ve donöre ihtiyacı olduğunu meslektaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?

Payidar Tüfekçioğlu 1962 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivertsitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuş,Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'da çalışmıştır. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'da görev almaktadır.

Tiyatro ve sinema çalışmalarının yanı sıra dublaj çalışmaları da bulunmaktadır. Hollywood filmlerinin önemli oyuncularının Türkçe dublajlarını yapmıştır. En bilindik seslendirmeleri Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood gibi önemli aktörlerin Türkçe düblajlarını üstlenmiştir.

Dizileri; Ölümsüz Aşk, Naciye'yi Kim Sevmez, Hünkarın Bir Günü, Acayip Hikayeler, Kurtlar Vadisi Pusu, Yunus Emre, Aşkın yolculuğu, Sudan Bıkmış Balıklar'dır.



