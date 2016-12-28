28.12.2016 17:20 Payas'ta 117 HATMEK kursiyeri meslek sahibi oldu

Hatay'ın Payas ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 dalda açılan kursu başarıya tamamlayan 117 kursiyer, belgelerini alarak meslek sahibi oldu. Hatay'ın Payas ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 dalda açılan kursu başarıya tamamlayan 117 kursiyer, belgelerini alarak meslek sahibi oldu.



Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen 'Hatay'da Meslek Sahibi Olmayan Kimse Kalmayacak' projesi kapsamında HATMEK Payas Şubesinde Sulu boya, bilgisayar kullanımı, İngilizce, diksiyon ve çocuk etkinlikleri gibi dallarda 8 kurs programını başarıyla tamamlayan 117 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazandı.



HATMEK Yetkilileri, ilçede verilen kurs olanaklarından şimdiye kadar 460 öğrencinin yararlandırıldığı büyükten küçüğe herkese hizmet vermeye devam edeceklerini söylediler.

