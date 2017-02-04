Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Paul Papp: Türkiye'yi çok seviyorum
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Paul Papp: Türkiye'yi çok seviyorum

Kardemir Karabükspor'un ara transferin son gününde kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Paul Papp, Beşiktaş karşısında iyi bir mücadele sergileyerek sahadan galip ayrılan taraf olmak istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor'un ara transferin son gününde kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Paul Papp, Beşiktaş karşısında iyi bir mücadele sergileyerek sahadan galip ayrılan taraf olmak istediklerini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen arayı Antalya Belek'te kamp yaparak değerlendiren kırmızı-mavili ekibin son transferi Rumen oyuncu Paul Papp, Türkiye'yi çok sevdiğini ve buraya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"TAKIM İÇİNDE ÇOK MUTLUYUM"
Papp, Karabük'ün küçük bir şehir olmasının kendisi içinde çok önemli olduğunu belirterek, "Şahsen ben ailemle yaşamayı seven biriyim, hep ailemle zaman geçiriyorum. Küçük şehir olması benim için çok avantajlı. Takım içinde çok mutluyum ve burada bir aile ortamı var. Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum ve burada beraber çok iyi işler başaracağız" dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"
3 gündür takımla birlikte kampta olduğunu da kaydeden Paul Papp, "Kamp ortamı çok iyi. Atmosferimiz de iyi. Buradaki çalışmamız çok yararlı ve verimli oluyor. Beşiktaş maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. İnanılmaz hücum oyuncularına sahipler. Quaresma, Cenk, Adriano, Ryan Babel, gibi oyunculara sahip müthiş bir takım. Biz kendi sahamızda mücadele edeceğiz ve bu maçta kazanmak istiyoruz. Seyircimize galibiyet armağan etmek istiyoruz. Sahaya çıkıp takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İç saha maçlarında taraftarımızın bizi desteklemelerini, stadyuma gelerek onların izlediği maçlarda büyük zaferler kazanıp daha iyi yerlere gelmek için onlarla beraber yürümek istiyoruz" diye konuştu.
(Yasin Erdem / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yasaklı ülkelerin yolcuları ABD'ye alınmaya başlandı
Düğün hazırlığı yapan genç kız yatağında ölü bulundu
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklama
Paris Büyükelçisi Musa, Fransa'daki Türk işadamlarıyla buluştu
'Polise ve askere sıkılan her kurşun millete sıkılmıştır'
Çarptı, kırdı, geçti, düştü akılalmaz olay!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Söz dalaşı bitti ABD İran için düğmeye bastı!
Söz dalaşı bitti ABD İran için düğmeye bastı!
Trump'ın gözdağına İran'dan jet yanıt geldi!
Trump'ın gözdağına İran'dan jet yanıt geldi!
Almanya'dan Türkiye'ye olumsuz cevap
Almanya'dan Türkiye'ye olumsuz cevap
THY uçağı İran’a acil iniş yaptı havalimanında bekletiliyor
THY uçağı İran’a acil iniş yaptı havalimanında bekletiliyor
Sosyal medya yalanı Yıldırım'ı çıldırttı! Büyük alçaklık
Sosyal medya yalanı Yıldırım'ı çıldırttı! Büyük alçaklık
Trump'a federal yargıç şoku!
Trump'a federal yargıç şoku!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yasaklı ülkelerin yolcuları ABD'ye alınmaya başlandı
Yasaklı ülkelerin yolcuları ABD'ye alınmaya başlandı
Düğün hazırlığı yapan genç kız yatağında ölü bulundu
Düğün hazırlığı yapan genç kız yatağında ölü bulundu
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklama
Paris Büyükelçisi Musa, Fransa'daki Türk işadamlarıyla buluştu
Paris Büyükelçisi Musa, Fransa'daki Türk işadamlarıyla buluştu
'Polise ve askere sıkılan her kurşun millete sıkılmıştır'
'Polise ve askere sıkılan her kurşun millete sıkılmıştır'
Çarptı, kırdı, geçti, düştü akılalmaz olay!
Çarptı, kırdı, geçti, düştü akılalmaz olay!
Kayseri şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Girdiği lokantada iş yeri sahibinin cep telefonunu çaldı
Girdiği lokantada iş yeri sahibinin cep telefonunu çaldı
Börekçiyi soyan hırsızlar kamerada
Börekçiyi soyan hırsızlar kamerada
Paul Papp: Türkiye'yi çok seviyorum
Paul Papp: Türkiye'yi çok seviyorum
Yapılan açıklamalardan sonra bölgede sular duruldu
Yapılan açıklamalardan sonra bölgede sular duruldu
Araç binanın çatısına düştü: 1 ölü
Araç binanın çatısına düştü: 1 ölü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English