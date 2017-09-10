Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Paul Le Guen: Daha güçlü olacağız
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Paul Le Guen: Daha güçlü olacağız

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Akhisarspor'a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyete ilişkin, 'Evimizde kaybedeceğimiz maçlar da olacak ama savaşmadan kaybetmeyeceğiz. Kazanırken de ayaklarınızın yere basması gerekiyor. Yapacağımız çok şeyler var. Daha güçlü olacağız' dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Akhisarspor'a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyete ilişkin, "Evimizde kaybedeceğimiz maçlar da olacak ama savaşmadan kaybetmeyeceğiz. Kazanırken de ayaklarınızın yere basması gerekiyor. Yapacağımız çok şeyler var. Daha güçlü olacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Bu akşamki performanstan ve sonuçtan mutluyum. İyi bir takıma karşı oynayacağımızın bilincinde sahaya çıktık. İyi bir performans ortaya koyduğumuzu ve bundan mutlu olduğumu söyleyebilirim" dedi.
Sahanın zeminin iyi olmasının oyunu etkilediğini ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Bu durum rakibe de daha fazla topla oynama fırsatı veriyor. Herkes için iyi sahada oynamak güzel bir şey. Sahada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şov açısından, oyunun güzelliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum sahanın iyi olması" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZ SAVAŞ VERİYORLAR"
Taraftarlar ile takımın arasındaki bağın iyileştiğine inandığına dikkat çeken Le Guen, "Taraftarlarımız için mutluyum. Bu kulübe ilk geldiğimde taraftar ve takım arasında boşanma davası gibi bir şey olduğu bana söylenmişti. O günden sonra oyuncular ve taraftar arasında bağın kurulması hedefini koymuştum. Oyuncularımız savaş veriyorlar. Taraftarlarımız ile aramızda bağın iyileştiğine inanıyorum. Evimizde kaybedeceğimiz maçlar da olacak ama savaşmadan kaybetmeyeceğiz" dedi.

"YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEYLER VAR"
Bir basın mensubunun, "Dzon Delarge'ı gol attıktan sonra oyundan aldınız. Bunu daha önce mi planlamıştınız?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Le Guen, "İlk 11'imiz dışında da iyi oyunculara sahibiz. Bir sonraki adımları da hesaplamaya başlıyorsunuz. Delarge 3-4 hafta önce takıma katıldı. Yüzde 100 hazır değil ve bu yüzden oyundan aldım. Pablo da çok fazla çaba gösterdi. Yaptığım değişikliklerin içinde gelecek haftaların planlaması da var. Kazanırken de ayaklarınızın yere basması gerekiyor. Yapacağımız çok şeyler var. Daha güçlü olacağız" şeklinde konuştu.
(Mesut Alan - Samet Doğru/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'1 puandan memnun değilim'
'Son paslarda dikkatli olsaydık galip gelebilirdik'
'Gelecekte basketbol ülkesi olabiliriz'
Miami Uluslararası Havalimanında 47 yolcu mahsur kaldı
Paul Le Guen: Daha güçlü olacağız
Ankara'da pompalı dehşeti: 8 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
PKK'lılar AK Parti'li üyenin dayısını öldürdü!
PKK'lılar AK Parti'li üyenin dayısını öldürdü!
Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz
Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'1 puandan memnun değilim'
'1 puandan memnun değilim'
'Son paslarda dikkatli olsaydık galip gelebilirdik'
'Son paslarda dikkatli olsaydık galip gelebilirdik'
'Gelecekte basketbol ülkesi olabiliriz'
'Gelecekte basketbol ülkesi olabiliriz'
Miami Uluslararası Havalimanında 47 yolcu mahsur kaldı
Miami Uluslararası Havalimanında 47 yolcu mahsur kaldı
Paul Le Guen: Daha güçlü olacağız
Paul Le Guen: Daha güçlü olacağız
Ankara'da pompalı dehşeti: 8 yaralı
Ankara'da pompalı dehşeti: 8 yaralı
'Son periyotta inanılmaz bir seviyeye çıktılar'
'Son periyotta inanılmaz bir seviyeye çıktılar'
Bursaspor rahat kazandı
Bursaspor rahat kazandı
'Son iki dakikada oyundan düştük'
'Son iki dakikada oyundan düştük'
Aslan yara aldı
Aslan yara aldı
Ağabeyinin nişanına giderken tren çarptı
Ağabeyinin nişanına giderken tren çarptı
Elmalı Güreşleri'nde Başpehlivan Orhan Okulu
Elmalı Güreşleri'nde Başpehlivan Orhan Okulu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English