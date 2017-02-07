07.02.2017 16:15 PAÜ'deki FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Pamukkale Üniversitesine (PAÜ) düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 19 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Pamukkale Üniversitesine (PAÜ) düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 19 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de, FETÖ/PDY'nin Pamukkale Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ve aralarında profesör, doçent ile personelin de bulunduğu 19 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 kişiye itiraz ederek, tutuklanma talebinde bulundu.

FETÖ'nün PAÜ'deki yapılanmasına yönelik, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen 22 üniversite personeline yönelik Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 31 Ocak'ta Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında, aralarında profesör, doçent, yardımcı doçent, hastane müdürü ve sağlık personellerinin bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(Medeni Topaloğlu / İHA)

